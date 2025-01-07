İddialara yanıt verdi: Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'nun menajeri sarı-lacivertli ekip hakkında açıklamalarda bulundu.
Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birinin de Roberto Firmino olduğu iddia ediliyordu.
Al-Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun menajeri Nene Zini, 33 yaşındaki yıldız hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.
'TEKLİF ALMADIK'
Zini, Al-Riyadiya'ya yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık" ifadelerini kullandı.
Haberde Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin kulüp yönetiminden Firmino'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılması için talepte bulunduğu öne sürüldü.
Firmino bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #fenerbahçe #transfer #Roberto Firmino
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