İddialara yanıt verdi: Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:46

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:46

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birinin de Roberto Firmino olduğu iddia ediliyordu.

Al-Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun menajeri Nene Zini, 33 yaşındaki yıldız hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.

'TEKLİF ALMADIK'

Zini, Al-Riyadiya'ya yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık" ifadelerini kullandı.

Haberde Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin kulüp yönetiminden Firmino'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılması için talepte bulunduğu öne sürüldü.

Firmino bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.