İkinci yarı başlarken Fenerbahçe henüz yeni çalıştırıcı bulamadı

07 Ocak 2022 Cuma, 07:00

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdüren Fenerbahçe’de Kim, Sosa, Novak ve Serdar Aziz’in takımla çalışması büyük moral oldu. Sarı-Lacivertliler bildiğiniz gibi sezon başındaki çalışmalara teknik direktörsüz başlamış, Vitor Pereira sonradan gelmişti. Sarı-Lacivertliler, lige verilen kısa devre arasını da yine teknik adamsız yaptığı antrenmanlarla geçiriyor. Görünen o ki pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçında takımın başında büyük olasılıkla Tahir Karapınar olacak. Üç maçlık süresi biten antrenör Zeki Murat Göle kurallar gereği artık takımın başında yer alamayacak.

3 İSİMLE GÖRÜŞME

Fenerbahçe, genç ve yerli oyuncularını kadroda tutmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Muhammed Gümüşkaya ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.