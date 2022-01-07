İkinci yarı başlarken Fenerbahçe henüz yeni çalıştırıcı bulamadı
Sarı-Lacivertliler, lige verilen kısa devre arasını teknik direktörsüz yaptığı antrenmanlarla geçiriyor.
Adana Demirspor maçının hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdüren Fenerbahçe’de Kim, Sosa, Novak ve Serdar Aziz’in takımla çalışması büyük moral oldu. Sarı-Lacivertliler bildiğiniz gibi sezon başındaki çalışmalara teknik direktörsüz başlamış, Vitor Pereira sonradan gelmişti. Sarı-Lacivertliler, lige verilen kısa devre arasını da yine teknik adamsız yaptığı antrenmanlarla geçiriyor. Görünen o ki pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçında takımın başında büyük olasılıkla Tahir Karapınar olacak. Üç maçlık süresi biten antrenör Zeki Murat Göle kurallar gereği artık takımın başında yer alamayacak.
3 İSİMLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe, genç ve yerli oyuncularını kadroda tutmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Muhammed Gümüşkaya ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.
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