İlber Ortaylı'dan olaylı maç yorumu: 'Oynanmaması ciddi bir tekliftir'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 14:47

Güncelleme: 24.03.2024 - 14:47

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te Trabzonspor ile Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olayları değerlendirdi.

Yaşanan olayların sadece holiganlıkla açıklanamayacağını belirten Ortaylı, bir süre Trabzon'da maç oynanmamasının düşünülmesi gereken ciddi bir teklif olduğunu belirtti.

İlber Ortaylı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tiplerden biri sahaya "ortalığı yatıştırmak" için indiğini söylüyor. Yani Almanya’dan sırf bunun için gelmiş. Suratına taktığı Almanya’daki holiganların kullandığı iğrenç maskeyi bu kadar sakin tabiatlı (!) bir adamın neden buraya taşıdığını sormak lazım."

"FUTBOLA HAS HOLİGANLIK..."

"Bu olayın sadece futbola has bir holiganlık olduğu da su götürür. Provokasyon soyunma odalarından havaalanına kadar uzandı. Geleneksel misafirperverlik hiç ortada yoktu."

"Trabzon’un ev sahibi olarak yaptığı bu hareket milli ananeye uymaz. Eğer şehre her gelen takımların onların önünde yenilmesi gerekiyorsa zaferin defne dalını ilk günden başlarına koyalım. Yalnız bunun adı o zaman lig yarışması olmaz."

"OYNANMAMASI CİDDİ BİR TEKLİF"

"Yurtiçi maçların Trabzon’da oynanmasına bir müddet ara verilmesi ciddi bir tekliftir. Trabzonsporlu yöneticiler ve şehir ileri gelenlerinin Fenerbahçe takımına karşı saygın bir ifade ile özür bildirdikleri görülmüyor. Bizim manevi bünyemizin kaldıramayacağı olaylar ve demeçler de var. Daha evvel Fenerbahçe’de top koşturan, şimdi Trabzonspor’da antrenör yardımcılığı yapan Egemen Korkmaz da sahaya dalmış. Bu hiçbir şekilde izah edilemeyecek çirkin bir davranıştır."

"ÇOCUKLAR UZAKLAŞIYOR"

"Bütün bu olayların sonucu şu; çocuklar futboldan uzaklaşıyor. Yeni nesiller bu tip bir sporseverliğin ve sporculuğun kendi bünyelerine uzak olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Eskrimde, yüzmede, okçulukta hatta kayak ve buz pateni gibi bize yeni gelen dallarda şampiyonlar türemeye başladı. Bunu sevindirici buluyorum ve ne olursa olsun beynelmilel bir spor dalının da gittikçe lümpenleşmesi, lümpenleşmenin ötesinde bölgeler arası çatışmanın sinyalini taşıması bizleri endişelendiriyor. Seçimlerden sonra bakalım daha cesur değerlendirmeler yapılacak mı?"