Fenerbahçe'de 2 Nisan öncesi kritik görüşme: Başkanlar bir araya geliyor!

Fenerbahçe Kulübü, erkek futbol takımının Süper Lig'den çekilmesini görüşmek üzere 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli kulübün toplantı öncesi eski başkan ve yöneticilerin bir araya geleceği bir iftar düzenleyeceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:51
Fenerbahçe'de 2 Nisan öncesi kritik görüşme: Başkanlar bir araya geliyor!
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Fenerbahçe, 2 Nisan'da düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan önce iftarda bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar düzenleyecek. 

Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği belirtildi. 

CAMİADA 2 NİSAN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

DİVAN ÜYELERİNE DAVET GÖNDERİLDİ

Bu organizasyonda kulübün eski ve yeni yöneticileriyle Olağanüstü Genel Kurul hakkında görüş alışverişinde bulunacak olan başkan Koç, 29 Mart Cuma günü bu kez Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile istişare toplantısı yapacak.

Toplantı ile ilgili olarak Yüksek Divan Kurulu üyelerine gönderilen davetiyede, "Kulübümüz için çok önemli olan 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ilişkin istişarelerde bulunmak adına Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde sizlerle bir araya geleceğiz" ifadeleri kullanıldı


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