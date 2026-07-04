Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da

İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da

4.07.2026 23:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İlhan Fakılı, sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş, Outtara'nın ardından ikinci transferi de bitirdi. Siyah beyazlılar, Clermont forması giyen İlhan Fakılı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sağlık kontrollerinden geçmesi ve imza atması için İstanbul'a getirdi.

Fransız temsilcisi, İlhan Fakılı'nın ayrılığını duyurdu.

Clermont'tan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Son günlerde İlhan Fakılı ve ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından Clermont Foot, oyuncunun talebini kabul ederek Beşiktaş ile sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi ve gerekli işlemleri tamamlaması için İstanbul'a gitmesine izin verdi.

5 yıl önce Clermont Foot 63'e katılan ve kısa süre önce Türkiye U21 Milli Takımı'na seçilen İlhan Fakılı, Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirmeye çok yakın."

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #İlhan Fakılı

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın borcu belli oldu: Yüzde 38 oranında arttı
Beşiktaş'ın borcu belli oldu: Yüzde 38 oranında arttı Beşiktaş'ın 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 TL olduğu duyuruldu.
Oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek: Beşiktaş, İlhan Fakılı transferinde mutlu sona ulaştı
Oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek: Beşiktaş, İlhan Fakılı transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Clermont forması giyen İlhan Fakılı'nın transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Süper Lig ekibine transfer oldu
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Süper Lig ekibine transfer oldu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nın Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.