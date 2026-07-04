İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, Outtara'nın ardından ikinci transferi de bitirdi. Siyah beyazlılar, Clermont forması giyen İlhan Fakılı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sağlık kontrollerinden geçmesi ve imza atması için İstanbul'a getirdi.

Fransız temsilcisi, İlhan Fakılı'nın ayrılığını duyurdu.

Clermont'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde İlhan Fakılı ve ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından Clermont Foot, oyuncunun talebini kabul ederek Beşiktaş ile sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi ve gerekli işlemleri tamamlaması için İstanbul'a gitmesine izin verdi.

5 yıl önce Clermont Foot 63'e katılan ve kısa süre önce Türkiye U21 Milli Takımı'na seçilen İlhan Fakılı, Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirmeye çok yakın."