İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği formayı depremzedeler için açık artırmaya çıkardı
Eski milli futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal maçında giydiği formayı gelirini depremzedelere bağışlamak için açık artırmaya çıkardı.
Eski milli futbolcu İlhan Mansız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Senegal maçında giymiş olduğum şanlı formayı, gelirin tamamını depremzedeler @ahbap aracılığı ile bağışlamak üzere açık artırmaya sunuyorum. Taban fiyat 1 milyon lira, detaylar için DM atabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
2002 FIFA Dünya Kupası'nda, İlhan Mansız'ın Senegal'e uzatma dakikalarında attığı "altın gol" Türk futbol tarihinin en önemli anları arasında yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti
- Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren belge
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- Depremzedelere yardım götürdü, dönüşte kazada öldü
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Haksızlık karşısında deliren 3 burç!
- Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
- 'Açık ve net söylüyorum...'