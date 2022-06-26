İlhan Palut'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması

26 Haziran 2022 Pazar, 09:19

Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a imza atan eski öğrencisi Abdülkerim Bardakcı'yı Hürriyet'ten Uğur Yapıcı'ya değerlendirdi.

Genç teknik direktör, "Abdülkerim Bardakçı'yı Konyaspor'dan önce takip ediyordum ve 1.5 senedir birlikte çalışıyorduk. Her antrenmanda % 100'ünü vermeye çalışan bir futbolcu. Konyaspor olarak geriden oyun kurma ve oyunu rakip sahaya yıkmak isteğimiz Abdülkerim'in bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bunlar; oyun kurmak, ileriye çıkarken doğru yerleri görebilmek, kendi opsiyonunu yaratırken ekstra dripling yeteneği… Hepsi Abdülkerim'de var. Takımının birinci bölgeden çıkışına ve rakip sahaya daha sağlıklı yerleşmesine çok büyük katkı sağlayan stoper. Galatasaray gibi büyük takımların oyunu rakip yarı sahada oynamaları ve stoperlerin öne çıkma durumlarında Abdülkerim, çabukluğu ve ikili mücadeledeki diriliği ile kesinlikle fark yaratacaktır. Rakip topla geldiği zaman geriye kaçma opsiyonu olmaz ve korakor mücadeleyi son derece başarılı yapar" dedi.

"SAVUNMANIN LİDERİ OLACAKTIR"

Abdülkerim'in skorer bir stoper olduğunu belirten İlhan Palut, "Abdülkerim Galatasaray'da kendisini güvende hissederse takımdaki savunma liderliğini muhakkak yapacaktır. Defansif duran toplarda çok iyi savunmacıyken, ofansif duran toplarda da agresif bir hücumcu. Bence 5 ile 10 gol arasını bulabilir. Duran toplarda kafa vuruşunu iyi yapan ve son derece istekli bir stoper. Duran topları çok kullanan Galatasaray'da bu gol sayılarını bulabilir" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA OLACAKTIR"

27 yaşındaki savunmacının milli takımda alternatif bir oyuncu olabileceğini söyleyen Palut, "Ülkemizde maalesef büyük takımda olan oyuncular A Milli Takım'a daha kolay gidiyor. Kuntz Hoca, Abdülkerim'i iki kere daha çağıracaktı ama sakatlanıp gidemedi. Bundan sonra milli takım stoper rotasyonunda olacaktır. Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral çok üst düzey oynuyorlar ama Abdülkerim de onlara alternatif güvenebileceğimiz bir isim olabilir" diye konuştu.

"BAZI NOKTALARDA MARCAO'DAN İYİ"

Bazı konularda Abdülkerim'in Marcao'dan daha iyi bir savunmacı olduğunu kaydeden İlhan Palut, son olarak, "Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu. Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao'dan daha iyi. Oyun kurulumu, 1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, ofansif duran toplardaki agresifliği konusunda Marcao'dan önde görüyorum. Ancak her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Bütün bunlara rağmen kendisi asla strese girip panikleyecek bir karakter değil. Ben Galatasaray'ın hocası İlhan Palut olsaydım ve Marcao gitseydi, Abdülkerim'in varlığından dolayı en ufak bir sıkıntıya düşmezdim. Teknik anlamda ben üzgünüm ama Galatasaray mükemmel bir transfer yaptı" ifadelerini kullandı.