Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Umut Çakır oldu
Galatasaray, erkek voleybol takımının başantrenörlüğü görevine yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Umut Çakır'ın getirildiğini duyurdu.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Umut Çakır getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2015 yılında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine getirilen Umut Çakır, 7 yıldır başarıyla sürdürdüğü görevinin ardından 2022-2023 sezonu itibariyle takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecek." ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı ekipte 7 yıldır başantrenörlük görevini yürüten Nedim Özbey ile yollar ayrılmıştı.
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!