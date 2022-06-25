Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Umut Çakır oldu

Galatasaray, erkek voleybol takımının başantrenörlüğü görevine yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Umut Çakır'ın getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 15:53
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Umut Çakır oldu
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Umut Çakır getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2015 yılında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine getirilen Umut Çakır, 7 yıldır başarıyla sürdürdüğü görevinin ardından 2022-2023 sezonu itibariyle takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecek." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekipte 7 yıldır başantrenörlük görevini yürüten Nedim Özbey ile yollar ayrılmıştı.


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