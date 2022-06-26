Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağladı

26 Haziran 2022 Pazar, 09:12

Galatasaray Kulübü, İttifak Holding Konyaspor'dan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın transferi konusunda Konyaspor Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

TRANSFER ÜCRETİ BELLİ OLDU

Açıklamada Konyaspor Kulübü'ne 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Abdülkerim Bardakcı'ya 2022-2023 sezonu için 17 milyon, 2023-2024 sezonu için 19 milyon 550 bin, 2024-2025 sezonu için de 23 milyon 460 bin lira, kulüp tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde ise 2025-2026 sezonu için 29 milyon 325 bin lira ücret ödeneceği kaydedildi.

ZONGULDAKSPOR'DA BAŞLAYAN MACERA

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Abdülkerim Bardakcı, 2021-2022 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor'a döndü.

Geride kalan sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 5 kez ağları havalandırdı.

Açıklamada, "Abdülkerim Bardakcı'ya Galatasaray'a hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz" denildi.