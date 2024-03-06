İlhan Palut'tan Galatasaray sözleri!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesi katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:11
İlhan Palut'tan Galatasaray sözleri!
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Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, TRT Spor ekranlarında oynayacakları Galatasaray maçı için açıklamalarda bulundu.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları:

"Kazanabilmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray deplasmanı tabii ki de zor bir maç. Ligimizin en güçlü takımlarından bir tanesi ve ligin son haftalarına girerken taraftar gücünü de arkasına alarak Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda ilerliyorlar. Tabii ki de zor bir maç olacak ancak ama bizde orada mutlaka mücadelemizi vereceğiz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ancak mücadelemizi esirgemeyeceğiz. Top bize geldiğinide kişilikli, güzel bir futbol oynamaya çalışacağız. İstanbul deplasmanlarında kaybedilecek bir şey yok' derler, ona hiç katılmıyorum. Ortada bir 3 puan var ve biz bu 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Skor ne olursa olsun en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız."


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