İlhan Palut'tan şaşırtan açıklama: 'Tebrik etmeye alıştık'

Samsunspor'a 3-0 yenilerek Süper Lig'deki galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Rizespor'da, teknik direktör İlhan Palut "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık. Samsunspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:52
İlhan Palut'tan şaşırtan açıklama: 'Tebrik etmeye alıştık'
Abone Ol google-news

Süper Lig’in 27. haftasının açılış maçında Samsunspor konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmayı değerlendirdi.

Palut, düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un maça istekli başladığını aktardı.

İlk yarıda korner karambolünden gol yediklerini anlatan Palut, "Ondan sonra ilk yarı boyunca oyun dengede gitti. Biz de gol yapabilecek pozisyonları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarı oyuna bazı hamlelerle özellikle ofansif manada hareketlilik getirmeye çalıştıysak da bir şekilde bunun reaksiyonunu göremedik. Kaptırdığımız top ve bir penaltı sonrası da ortaya böyle bir skor çıktı. Maçın geneline baktığınız zaman biz de pozisyonlar bulduk fakat sahada daha diri, daha fazla ikili mücadele kazanan ve daha fazla isteyen bir rakip karşısında mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

Palut, futbolcularının gerideyken reaksiyon gösteremediğine işaret ederek, "Günün en büyük sorunu bizim açımızdan, skorda gerideyken göstermemiz gereken reaksiyonu gösteremeyişimiz ya da eksik gösterişimizdir. Zorlarsanız, forse ederseniz her şeyi denersiniz. Ama bazen olmaz, skor alamazsınız. Bu normaldir ama bizde bu yoktu. Günün en azından benim adıma en çok düşünmem gereken, şapkamı önüme koymam gereken noktası bu idi. Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık. Samsunspor'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


ilhan palut haberleri çaykur rizespor haberleri samsunspor haberleri

İlgili Haberler

Samsunspor evinde 3 puanı 3 golle aldı

Samsunspor evinde 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe
Rize'de gol sesi çıkmadı! Çaykur Rizespor 0-0 Konyaspor

Rize'de gol sesi çıkmadı! Çaykur Rizespor 0-0 Konyaspor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

NASA uyardı: Son yılların en şiddetli Güneş patlaması yaşanıyor, iletişim kopabilir

NASA uyardı: Son yılların en şiddetli Güneş patlaması yaşanıyor, iletişim kopabilir
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!

Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!
Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı açıklama: 'Dünyanın 1 numarasıyım'

Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı açıklama: 'Dünyanın 1 numarasıyım'
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?
Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti

Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti
AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi

AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi