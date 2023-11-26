İlk 11'de yer almadı: Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar açıklaması!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay maç öncesi açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın ilk 11'de yer almamasına ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:40
İlk 11'de yer almadı: Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi açıklama yaptı.

"TAM İYİLEŞMEDİ"

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Eksikleri düşünmememiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Aboubakar tam net bir şekilde iyileşmedi. Onu riske etmedik. Belki ikinci yarıda kullanabiliriz" dedi.

Çalımbay ayrıca, "Tek amacımız kazanmak. Zor bir maç olacak. Arkadaşlarımızla konuştuk, her şeyi konuştuk, milli maç arasını iyi değerlendirdik. Gayet iyi bir hava var takımda, önemli olan şu maçı kazanmamız. Kesinlikle bizim maç kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.


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