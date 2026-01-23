İlk 8 şansı zorda

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler ilk 8’e girip direkt son 16 turuna yükselme şansını zora soktu. F.Bahçe haftaya S.Bükreş deplasmanında kazanarak ilk 16 takım arasına adını yazdırıp son 16 turu Play-Off’u için saha avantajını eline almaya çalışacak.

SKRINIAR CEZALI - F.Bahçe’de maçın öne çıkan ismi Skriniar, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak stoper haftaya S.Bükreş deplasmanında oynamayacak.

3 GOL İPTAL - F.Bahçe’nin 75. dakikada Kerem ile bulduğu gol pozisyonun başında Duran ofsaytta olduğu için VAR incelemesiyle iptal oldu. İsmail Yüksek’in 65. dakikada kendi kalesine attığı gol, VAR’dan ofsayt nedeniyle sayılmadı. 63’te İngiliz ekibinde Cash’in şutunda top direkten döndü. 42. dakikada M.Rogers’ın golü, hemen öncesinde top hakemin ayağına çarptığı için iptal edildi.

BIZOT GEÇİT VERMEDİ - Aston Villa kalecisi Marco Bizot, Fenerbahçe’nin 8 isabetli şutunda gol izni vermedi.

NESYRI JUVENTUS’A - F.Bahçe ile Juventus, Nesyri’nin transferi konusunda 5 milyon Avro kiralama bedeli, 19 milyon Avro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Avro bonus karşılığında prensipte anlaştı. Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Aston Villa maçını Kadıköy’de izledi. Szymanski, 11 milyon Avro seviyesinde bir bonservisle Rennes takımına transfer oldu.