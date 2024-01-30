İlk antrenmanına çıktı: Sacha Boey'dan transfer yanıtı!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:59

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:59

Önceki günlerde Galatasaray'dan rekor bir transfer bedeliyle ayrılan ve Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

Boey'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk antrenmanım çok iyi geçti. Zaten tanıdığım birçok kişi vardı. Tüm takım arkadaşlarımı daha da yakından tanımak içim sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve takıma elimden geldiğince destek vermeye çalışacağım. Transfer sürecimde her şey yolunda gitti. Bir telefon aldım. Sabırla bekledim. Ben çalışmalarımı sürdürdüm ve transfer gerçekleşti."

"Philipp Lahm, Bayern Münih'in en büyük efsanelerinden biri. Çocukken Lahm'ı çok izledim. Bir gün Lahm kadar iyi olabilmek için çok çalışacağım. Hemen oynamaya hazırım. Her gün çok çalışıyorum. Daha iyi olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum, yapacağım."

"HERHANGİ BİR BASKI HİSSETMİYORUM"

"Mathys Tel, bana Bayern Münih'in en iyi kulüplerden biri olduğunu ve her şeyi kazanmak istediklerini söyledi. Bana Bayern'i anlattı ve çok etkilendim. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Tel ile konuşmasam da Bayern'e gelirdim ama söylediklerinin faydası oldu. Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Bayern Münih forması giymek bir onurdur. Olumlu anlamda heyecanlıyım. Adım adım ilerlemek istiyorum."

"Allianz Arena, dünyanın en güzel stadyumlarından biri. Galatasaray formasıyla burada oynadım. Bu kez Bayern Münih formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum. Bayern Münih'e transfer olmam, neler yapabileceğimi göstermem için büyük bir fırsat."

"HARİKA BİR TRANSFER YAPTIK"



Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund, Sacha Boey transferi için açıklamalarda bulundu.

Freund'un açıklamaları şu şekilde:

"Sacha Boey'in çok fazla enerjisi var, harika bir savunması ve çok hızlı, çok koşan birisi. Bayern Münih için harika bir transfer yaptık. Sacha Boey, Galatasaray'a karşı oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle enerjsiyle bizi çok etkiledi."

"Sacha'yı bir an önce sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Ona ödediğimiz bonservis konusunda baskı hissetmiyorum. Onun iyi bir gelişim göstereceğine ve Bayern'e çok şey katacağına inanıyorum."