İlk antrenmanına çıktı: Solskjaer'den Rafa ve Immobile ile özel görüşme

Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:02

Güncelleme: 20.01.2025 - 17:02

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı.

Reeder Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

İdman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Solskjaer'in idmanda Ciro Immobile ve Rafa Silva ile özel olarak görüşmesi dikkat çekti.

SERDAR TOPRAKTEPE YARDIMCI ANTRENÖR

Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlüğe getirilen ancak Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesi sonrasında siyah beyazlı kulüpteki geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmayan Serdar Topraktepe de bugünkü antrenmanda yer aldı. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinde bulunan "A Takım Teknik Kadro" bölümünde Topraktepe, "yardımcı antrenör" olarak görünüyor.

Beşiktaş, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını, yarın (21 Ocak) saat 17.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.