İlk finalist belli oldu: Asya Kupası'nda büyük sürpriz!
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası'nda Güney Kore'yi 2-0 yenen Ürdün, finale yükseldi.
Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun ilk yarı final maçında Ürdün ile Güney Kore, Ahmad bin Ali Stadı'nda karşılaştı.
Ürdün, 53. dakikada Yazan Al Naimat ve 66. dakikada Mousa Tamari'nin golleriyle 2-0 galip gelerek adını finale yazdırdı.
İran ile Katar arasında yarın saat 18.00'de yapılacak maçın galibi, Ürdün'ün finaldeki rakibi olacak.
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