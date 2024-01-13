Katar, Asya Kupası'na 3 puanla başladı!
Katar, ev sahibi olduğu AFC Asya Kupası açılış maçında Lübnan'ı 3-0 mağlup etti.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup etti.
Lusail Stadı'nda oynanan müsabakada Katar'ın gollerini Akram Afif (2) ve Almoez Ali kaydetti.
Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Covid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.
Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.
Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.
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