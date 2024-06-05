İlk imzasını attı: Mehmet Topal'dan sürpriz tercih!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:48

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:48

Romanya Süper Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, eski milli futbolcu Mehmet Topal ile teknik direktörlük görevi için anlaştı.

1924 yılında kurulan ve bu yıl 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı dile getirdi. Kulüp yöneticisi Cristian Fogarassy, İstanbul'da 2 yıllık olayların ardından Mehmet Topal'ı ikna etti ve genç teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Romanya ekibi anlaşmayı resmi olarak duyuracak. Mehmet Topal ve ekibi, cuma günü Romanya'ya gidecek ve pazar günü düzenlenecek imza töreniyle resmi imzayı atacak.

MEHMET TOPAL GURUR DOLU

Romanya ekibinin teknik direktörlük hizmetine sunulmadığı Mehmet Topal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Romanya ekibinin kendisini tercih ettiği için gurur duyduğunu belirtti. Ekibiyle birlikte Ploieşti'de başarılı olduklarını söyleyen Topal, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmaya başladığını ifade etti.

EKİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'de beraber çalışabilecekleri yardımcılarını da ekibini oluşturdu. Topal'ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenörü yer alacak. 6 kişilik ekip, Romanya'da olacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye'ye 2 sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal'ın transfer listesinde Türkiye liginde forma verilen oyuncular da yer alıyor.