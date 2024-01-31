İlk kez forma giymişti: Manchester United'dan Altay Bayındır'a kötü haber!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Wolverhampton maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Wolverhampton maçında takıma döneceğini belirtti.
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Hollandalı teknik direktör, Wolverhampton ile oynayacakları maçta Andre Onana'nın geri döneceğini açıkladı.
ALTAY BAYINDIR YERİNE ONANA
Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Onana'nın, geri dönüş sonrası Newport County maçında forma giyen Altay Bayındır'dan formayı alması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yaz aylarında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibindeki ilk maçına pazar günü oynanan Newport County karşısında çıkmıştı. Manchester United, o maçı 4-2 kazanmış ve tur atlamıştı.
Manchester United, Wolverhampton ile 1 Şubat Perşembe günü TSİ 23.15'te karşı karşıya gelecek.
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