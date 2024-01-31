Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun yeni adresini açıkladı!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:13

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:36

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Crespo, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.