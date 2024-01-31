Dönüş yolunda gerginlik: Marius Sumudica Fenerbahçeli taraftar ile tartıştı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Galatasaray mağlubiyetinin ardından dönüş yolunda İstanbul Havalimanı'ndaki bir Fenerbahçe taraftarı ile tartıştığı kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:28
Dönüş yolunda gerginlik: Marius Sumudica Fenerbahçeli taraftar ile tartıştı!
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Galatasaray maçının ardından Gaziantep'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen bir yolcu arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK uçakla şehre dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İç hatlar gidiş arındırılmış salonda Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen yolcu ile teknik direktör Marius Sumudica arasında sözlü tartışma çıktı.

Bunun üzerine araya kulüp yetkilileri girmesiyle tartışma alevlendi. Olay yerine polis ekipleri gelirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.


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