İlk maçına çıktı: Altay oynadı, Manchester United kazandı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 21:44

Güncelleme: 28.01.2024 - 21:44

İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Newport County ile Manchester United karşı karşıya geldi. Rodney Parade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-2'lik skorla kazandı.

Manchester United, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle bir anda skoru 2-0'a getirdi.

İngiltere 4. lig takımı Newport, 36. dakikada Bryn Morris ve 47. dakikada Will Evans'ın golleriyle skoru eşitledi.

Manchester United'ı öne geçiren golü 68. dakikada Antony kaydetti. Rasmus Höjlund, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.

Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve mücadelede 4 kurtarış yaptı, 2 şutta ise gole engel olamadı.

Manchester United, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.