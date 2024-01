Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı: 'Vakit geldi'

Manchester United resmi hesabı, milli kaleci Altay Bayındır için bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır için vakit geldi. Türk kalecimiz, pazar günü oynanacak FA Cup maçı için hazır!" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Altay Bayındır'ın sözlerinin de paylaşıldığı videoda milli oyuncu, "Her oyuncu sahaya çıkıp o havayı koklamak ister. Stada ilk geldiğimde atmosfer çok güzeldi. Çok mutlu oldum açıkçası insanların tutkulu bir şekilde orada takımının kazanması için sahaya enerji yolladıklarını gördüğümde. Hocamız şans verdiği sürece sahaya çıkıp performans vermeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.

The time has come for @AltayBayindir_1 ?????



Our Turkish keeper is ready for his big moment in Sunday's #FACup tie ??@TeamViewer -? #FindYourBetter