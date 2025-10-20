İlkay Gündoğan'dan gelecek açıklaması: 'Futbol kariyerim bittikten sonra...'

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Kicker'e açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray'da daha uzun süre kalabileceğini söyledi.

"DAHA UZUN SÜRE KALABİLİRİM"

"Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım" diyen yıldız futbolcu, "Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım" diye konuştu.

İlkay Gündoğan, futbol sonrası için de antrenör olarak çalışmak istediğini ve bu konuda lisans adımlarını atmaya başladığını söyledi.

"FUTBOL KARİYERİM BİTTİKTEN SONRA..."

34 yaşındaki futbolcu, "Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.