İlkay Gündoğan: 'Evimde hissediyorum'
Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, Ipswich Town karşılaşmasının ardından, "Hiç ayrılmamış, evimdeymiş gibi hissediyorum" dedi.
Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, Ipswich Town ardından İngiliz ekibine geri dönüşüyle ilgili konuştu.
33 yaşındaki futbolcu, "Hiç ayrılmamış, evimdeymiş gibi hissediyorum. Bu muhteşem kulüp için, bu muhteşem taraftarların önünde yeniden oynamak büyük bir mutluluk. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Daha iyi bir başlangıç düşünemezdim. Buradaki insanlarla birlikte olduğum için çok gururluyum" dedi.
İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmasının ardından eski takımı Manchester City'ye bir yıllık imza atmıştı. Yıldız orta saha oyuncusu, yedek kulübesinde başladığı Ipswich Town karşılaşmasının 71. dakikada oyuna girdi ve Manchester City'deki ikinci döneminde ilk maçına çıktı.
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