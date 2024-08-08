İstanbul'a gelmişti: İlkay Gündoğan transfer iddialarına cevap verdi!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 18:05

Güncelleme: 08.08.2024 - 18:05

Transfer döneminde özellikle İspanyol basınında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Barcelona'da futbolculara iki gün izin verilirken, İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Katalan ekibi 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'ye transferi için açıklama yaptı.

"SÜPER LİG'E TRANSFERİM BU YAZ OLMAZ"

Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan "Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI GÜZEL OYNADI"

Türk Milli Takımı ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay Gündoğan "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş" dedi.

"GELECEKTE NELER OLUR BİLEMEM"

"Türkiye'de futbolu bırakmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan "Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Annem ve babam da burada yaşıyor. Ne olacak bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.