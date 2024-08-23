Barcelona'ya veda etmişti: İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:59

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:10

Manchester City, İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. 33 yaşındaki futbolcu, eski kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'e geri döndü. Manchester City'den yapılan açıklamada, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadeleri kullanıldı.

İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Manchester City'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen İlkay, "Manchester City'de geçirdiğim yedi yıl, hem saha içinde hem de saha dışında benim için tam bir memnuniyet dönemiydi. Bir insan ve bir oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz başarıların tadını çıkardım. Hayatımda olağanüstü bir dönemdi. Buraya dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor. Pep'e duyduğum saygıyı herkes biliyor, o dünyanın en iyi teknik direktörü ve onunla her gün çalışmak sizi daha iyi bir oyuncu yapıyor. Sürekli meydan okunduğunuzu hissediyorsunuz ki bu da her profesyonelin istediği şeydir. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum. City'deki takım arkadaşlarım hakkında ne söyleyebilirim ki... Onlar dünya çapında futbolcular. Onlarla birlikte antrenman yapma ve oynama şansına sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum. Dürüst olmak gerekirse City formasını tekrar giymek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

BARCELONA'YA VEDA

İlkay Gündoğan, Barcelona'ya veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Bir yılın ardından artık veda etme zamanı geldi. Buraya yeni ve heyecan verici bir mücadeleyle yüzleşmek için geldim ve buna hazırdım. Zor bir sezonda takım ve kulüp için mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmek için her şeyimi verdim. Yeni sezon takım arkadaşlarıma yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. şimdi zor bir durumda ayrılıyorum. Ayrılışım kulübe mali açıdan yardımcı olması beni daha az üzüyor. İnanılmaz deneyimler ve iniş çıkışlarla dolu bir dönemdi. Her zaman Barcelona'da oynamak istemiştim. Sezon ve gelecek için en iyisini diliyorum. Taraftarlar, bu büyük kulübü dünyanın en iyisi haline getirmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, Katalan temsilcisinde ise 51 maçta 5 gol attı ve 14 asist yaptı.