İlkay Gündoğan İngiliz devi Manchester City'den ayrılabilir

17 Mayıs 2022 Salı, 12:18

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, İngiliz devinden ayrılabilir.

Daily Mail gazetesinin haberine göre City, İlkay Gündoğan'a sezon sonunda takım bulmakta serbest olduğunu bildirdi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun da ayrılmaya hazırlandığı vurgulandı.

Öte yandan İspanyol AS gazetesi, İngiliz basınında çıkan bu haberlerin ardından İlkay Gündoğan'ın Madrid'e seyahat ettiğini yazdı. Ancak Gündoğan'ın Madrid seyahatiyle ilgili detaylara yer verilmedi. Bu gelişmenin ardından 31 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olasılığı gündeme geldi.

GUARDIOLA'NIN İLK TRANSFERİ

Manchester City'nin yıldızı, Pep Guardiola'nın Premier Lig ekibindeki ilk transferiydi. City ile altıncı sezonunu geçiren Gündoğan, 2016 yazında Borussia Dortmund'dan 27 milyon Euro'ya transfer edildi.

Geçen sezon sahte forvet rolünde sık sık görev yapan futbolcu Premier Lig'de attığı 13 golle dikkat çekmişti.

Bu sezon 42 resmi maça çıkan Gündoğan 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.