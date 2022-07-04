İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli? İlkay Gündoğan'ın eşi kim?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:56

İlkay Gündoğan, 1990 Gelsenkirchen doğumludur. Ailesi aslen Balıkesirlidir. Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir. Futbola SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında başladı. 1998'de Schalke 04'ün altyapısına geçti, bir sezon orada geçirdikten sonra eski takımına geri döndü. 2004-05 arasında SSV Buer takımının altyapısında oynayan Gündoğan, 2005'te uzun süre formasını giyeceği VfL Bochum takımına geçti.

Gündoğan, 2007-08 sezonunda Bochum'un U-19 takımında oynadı. Takım, U-19 batı ligini beşinci sırada tamamladı. 2008-09 sezonun ikinci yarısında 2. Bundesliga takımı 1. FC Nürnberg takımına transfer oldu. 2011-12 sezonunda Borussia Dortmund forması giymeye başladı. 2016-17 sezonu başında 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'tan Manchester City'ye transfer oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN KİM İLE EVLENDİ?

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta evlendiği Sara Arfaoui Gündoğan ile memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde düğün töreni düzenledi.

SARA ARFAOUİ KİMDİR?

1995 yılında Fransa'da dünayaya gelen Sara Arfaoui aslen İtalyan'dır. Sara Arfaoui modellik yapmaktadır.