İlkay Gündoğan - Sara Arfaoui evliliğinde Galatasaray ayrıntısı!

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:42
<p>Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı milli futbolcu İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerde İtalyan TV spikeri Sara Arfaoui'yle evlendi.</p>

Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı milli futbolcu İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerde İtalyan TV spikeri Sara Arfaoui'yle evlendi.

<p>Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın, Kopenhag’da evlenmesinin nedeninin, 17 Mayıs 2000 yılında kendisi 9 yaşındayken, Kopenhag Parken Stadı’nda Arsenal’i yenerek UEFA Kupasını kazanan Galatasaray’ın kendisinde büyük bir etki bıraktığı öne sürüldü.</p>

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın, Kopenhag’da evlenmesinin nedeninin, 17 Mayıs 2000 yılında kendisi 9 yaşındayken, Kopenhag Parken Stadı’nda Arsenal’i yenerek UEFA Kupasını kazanan Galatasaray’ın kendisinde büyük bir etki bıraktığı öne sürüldü.

<p>Danimarka’nın B.T gazetesine göre Kopenhag Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü Jesper Hyldal’ın bireysel nikah hakkında fazla açıklama yapamayacağını ama pratikte bunun gerçekleştiğini söylediği belirtildi.</p>

Danimarka’nın B.T gazetesine göre Kopenhag Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü Jesper Hyldal’ın bireysel nikah hakkında fazla açıklama yapamayacağını ama pratikte bunun gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

<p>Manchester’den özel uçakla hareket eden İlkay Gündoğan’ın Real Madrid ile görüşmek için Madrid’e gittiği söylentileri vardı. Ancak Instagram sayfasından Kopenhag Belediye Sarayı kapısının önünde çekilmiş fotoğraflarla birlikte gerçek ortaya çıktı.</p>

Manchester’den özel uçakla hareket eden İlkay Gündoğan’ın Real Madrid ile görüşmek için Madrid’e gittiği söylentileri vardı. Ancak Instagram sayfasından Kopenhag Belediye Sarayı kapısının önünde çekilmiş fotoğraflarla birlikte gerçek ortaya çıktı.

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