Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan'a Balıkesir'de düğün: Türk adetlerine göre yapılacak
İngiltere Premier Lig’de Manchester City’yi şampiyonluğa taşıyan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile Türk adetlerine uygun geleneksel düğününü 3 Temmuz’da Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yapacak.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu İlkay Gündoğan İtalyan eşi Sara Arfaoui ile baba ocağı Balıkesir Dursunbey’de yerel adetlere göre düğün yapacak.
Dursunbey ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Asya kır bahçesinde düğünü gerçekleşecek olan Gündoğan’ın düğün davetiyesi ilçe ve ilçe dışında yaşayan akraba ve tanıdıklara dağıtılmaya başladı.
Birçok ünlü ismin de katılması beklenen düğünde gündüz saatlerinde yemek daveti, akşam saatlerinde ise eğlence olacak.
ZEMİNE SENTETİK ÇİM
Öte yandan, geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplanacağı öğrenildi.
Türk asıllı Alman futbolcu Gündoğan’ın bu hafta içinde Sara Arfaoui ile birlikte memleketi Dursunbey’e gelmesi bekleniyor.
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