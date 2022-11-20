İlkay Gündoğan Manchester City'den sonra forma giymek istediği takımı açıkladı

Manchester City ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız ismi İlkay Gündoğan, İspanyol basınına verdiği röportajda Premier Lig devinden sonra forma giymek istediği takımı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 16:18
İlkay Gündoğan Manchester City'den sonra forma giymek istediği takımı açıkladı
Abone Ol google-news

Kulüp kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de devam eden 32 yaşındaki İlkay Gündoğan, İspanyol basınından AS gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Gündoğan, 2009-2011 yılları arasında formasını giydiği Nürnberg için, "Gelecek yıl olması biraz zor, ancak yine de bir gün herhangi bir pozisyonda Nürnberg'e dönmeyi kesinlikle hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU HER FIRSATTA SÖYLÜYOR

Tecrübeli orta saha oyuncusu her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da City ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncunun Galatasaray'da forma giymesini istiyor.



ilkay gündoğan Manchester City İngiltere Premier Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler