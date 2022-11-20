İlkay Gündoğan Manchester City'den sonra forma giymek istediği takımı açıkladı

20 Kasım 2022 Pazar, 16:18

Kulüp kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de devam eden 32 yaşındaki İlkay Gündoğan, İspanyol basınından AS gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Gündoğan, 2009-2011 yılları arasında formasını giydiği Nürnberg için, "Gelecek yıl olması biraz zor, ancak yine de bir gün herhangi bir pozisyonda Nürnberg'e dönmeyi kesinlikle hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU HER FIRSATTA SÖYLÜYOR

Tecrübeli orta saha oyuncusu her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da City ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncunun Galatasaray'da forma giymesini istiyor.



