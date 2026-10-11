İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya eleştiri: 'Neden oynadığını hakikaten anlamıyorum'

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve haftayı kayıpsız tamamladı. Fenerbahçe'nin maçtaki gollerini Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti.

İlker Yağcıoğlu, karşılaşmanın ardından TRT Spor'da katıldığı yayında Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Mücadeleye ilişkin Yağcıoğlu, şunları söyledi: "Büyükler iyi başladı milli takım dönüşünde. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor üçer golle kazandılar. Şimdi öyle bir fikstür bekliyor ki bu takımları, açıkçası oyuna bakılacak bir yön yok. Fenerbahçe 14 Ekim'le 4 Kasım arası 3 Şampiyonlar Ligi, 3 tane lig maçı oynayacak. Liverpool'la, Galatasaray'la oynayacak. Aston Villa'ya gidecek. Göztepe gibi bu sene iyi başlamasa potansiyelli bir takım. İşin oyun kısmını biraz göz ardı edebileceğin ve sonuca odaklanacağımız haftalar bunlar. Fenerbahçe'nin üzerine düşeni yapıp 3 puanı almasını son derece başarılı buluyorum."

"İNANILMAZ BİR MAÇ OYNADI" Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "1-2 oyuncuyu çok ön plana çıkartırım ki 1 numarası Kante. İnanılmaz bir maç oynadı. Helal olsun ne diyeyim. İlk geldiğinde performansı falan sorgulandı ama adam her yerde. Yaş anlamında da ders olarak alsınlar. Müthiş bir dayanıklılığı var. Savunma tarafını kusursuz yapıyor. Topu kazanıyor, hücuma destek veriyor. Asist olacak paslar var. Fenerbahçe'de her maç bir kişi fazla oynatacak duruma geliyor. İki kişilik oynuyor. Savunmada bir Kante var, hücumda bir Kante var. Guendouzi'yle birlikte iyi mücadele ediyorlar orta sahada. Vedat'ı ço beğendim. Arkası dönük oyunda kendini çok geliştirmiş. Vedat bunu çok iyi yapıyor. Sürekli gezen bir oyuncu. Vedat'ın bu oyunu İsmail hoca için çok değerli. Değerini artırarak devam ediyor."

"DOĞRU BİR ÜÇLÜ OLACAK" Yağcıoğlu ayrıca, "Asensio geldi. Hiç konuşmaya gerek yok. Topla buluştuğu ilk pozisyonda golü attı gitti. Kuvvetlenecek devam edecek. Kante, Guendouzi ve önlerinde Asensio'yu izleyeceğiz. Bu böyle biline. Doğru bir üçlü olacak. Üçünün de fizik olarak iyi olması Fenerbahçe'ye güç katar. Ake-Skriniar, yine iyi maç oynadı. Bir hata yaptıklarını görmedik. Savunma kısmını iyi yaptılar. Oyun kurmada başarılıydılar" değerlendirmesinde bulundu.