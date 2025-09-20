İlker Yağcıoğlu'ndan Sergen Yalçın-Rafa Silva iddiası: 'O dakikada çıkıyorsa bir sıkıntı var demektir'

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da değerlendirdi. Yağcıoğlu, Sergen Yalçın ve Rafa Silva arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir hoca değişir, oyuncu hocaya kendini göstermek için oynar. Bir şekilde bir şey yapar. Rafa Silva'yı kaybediyor Beşiktaş.

Niye kaybediyor? Bence Sergen Yalçın ile arasında bir sıkıntı var. 60. dakikada oyundan çıkarttı ya. Geçen sene Rafa Silva'nın oyundan çıktığı bir maç hatırlıyor musunuz? Ya da Rafa Silva'nın kötü mücadele ettiği bir oyun hatırlıyor musunuz?

O dakikada Rafa çıkıyorsa hocayla arasında bir sıkıntı var demektir. Benim algıladığı o. Bir önceki maçta da çıkardı. Yorumculuk yaparken birçok oyuncuyu eleştirdi. O eleştirdiği oyunculara şimdi gidip hocalık yapmak kolay değil.

Onun da sıkıntısını yaşıyor. Hocaya 'Kenarda oturuyordun, anlatıyordun. Ona eleştiri, buna eleştiri. Ne yaptın? Neyi değiştirdin?' diyecekler. Sergen Yalçın bunları da yaşayacak."