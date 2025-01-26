İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası: 'Oyun böyle devam ederse...'
İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle Konyaspor'u yendi.
90 dakikanın ardından eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi
Karşılaşmayla ilgili İlker Yağcıoğlu, "Alınan 3 puan son derece önemli. Çok uzun bir yenilmezlik serisiyle hedefine doğru ilerliyor gibi duruyor. En son Bodrum maçında gol yememiş, sonrasındaki 11 maçta gol yemiş. Sıkıntı da burada. Kalesinde çok fazla gol görmeye başladı, bu gollerde puan kayıplarına doğru ilerliyor. Oyun eski oyun değil. Sezon başında ön alanda baskı yapan, 15-20 dakikada havlu attıran Galatasaray yok" dedi.
İlker Yağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ceza sahasında bazı pozisyonlarda Osimhen'den başkası yok. Hücuma destekte eskisi kadar iştahlı değiller, geriye dönmekte sıkntı yaşıyorlar. Öne geçip kaybettiği puanlarda bir tedirginlik var. Bundan dolayı hücuma destek vermemiş olabilir. Ama oyun bu sefer eski tadında, lezzetinde değil."
Galatasaray'la için İlker Yağcıoğlu ayrıca, "Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızda bunu göreceğiz. Ocak ve şubat ayları yoğun. İşin yorgunluk kısmı var. 3 günde bir sürekli oynuyorlar. Bence Okan hoca biraz savunma tarafına önem verip daha dengeli oynamak istedi. Bu da yanlış değil, arada olacaktır. Osimhen'in çabası olmasa Galatasaray çok zorlanırdı gol atmakta. Yunus birkaç maçtır sansasyonel çıkışında frene basmış gibi duruyor. Barış bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sara'nın olmayışı ve Mertens'in yorgunluğu. Mertens olmadı mı Galatasaray'ın oyunu yüzde 60-70 değişiyor. Net bir şekilde gözüküyor. Oyun böyle devam ederse hiç beklemediği puanları kaybedebilir" değerlendirmesinde bulundu.
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