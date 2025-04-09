İlkin Aydın'dan derbi galibiyeti açıklaması: 'Çalışmamızın karşılığını aldık'
Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Galatasaray'da İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol ve başantrenör Alberto Bigarelli, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 1-4 play-off müsabakalarında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşmayı kazanan Galatasaray seride durumu 1-0'a getirdi.
İLKİN AYDIN: "EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"
Mücadelenin ardından Galatasaray Daikin'in kaptanı ve maçın yıldızlarından İlkin Aydın açıklamalarda bulundu:
Maçtan sonra çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduğunu belirten İlkin Aydın, "Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
ALBERTO BİGARELLİ: "İNANILMAZ MUTLUYUM"
Maçın ardından konuşan Galatasaray Daikin Başantrenörü Alberto Bigarelli, mutluluğunu şu şekilde anlattı:
"Gerçekten ne söyleyebilirim ki! Ağlamak istemiyorum. Kızlara savaşmalarını söyledi. İnanılmaz mutluyum."
YASEMİN GÜVELİ: "GÜZEL HAZIRLANDIK"
Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Daikin oyuncusu Yasemin Güveli, galibiyeti anlatırken bu ifadeleri kullandı:
"Aşırı mutluyum. 20 gün boyunca güzel hazırlandık. Umarım bir sonraki maçta da elimizden geleni yapıp sahadan mutlu ayrılırız."
AYÇİN AKYOL: "ÇOK GURURLUYUZ"
Galatasaray Daikin oyuncusu Ayçin Akyol, maç sonu duygularını bu ifadelerle açıkladı:
"Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bazen geriye düştük, bazen öndeydik ama yaptık, kazandık. Çok iyi, savaşan, canını dişine takan, kazanmak için her şeyi yapan bir Galatasaray vardı."
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