Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 15.04.2024 - 12:32

Süper Lig'in 32. haftasının kapanışında oynanacak Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Portekizli hakem Fabio Melo'nun görev yapacağı belirtildi.

TFF'nin bu hafta açıkladığı karar ile her hafta 3 kritik maçın VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağı açıklanmış, ilk olarak Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez görev yapmıştı.

Haftanın bir diğer kritik maçı olan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında ise Portekizli Andre Narciso görev yapmıştı.

FABIO MELO KİMDİR?

Fabio Melo, 1990 yılında Portekiz, Valongo'da dünyaya geldi. Portekiz Futbol Federasyonu aktif üyesi olan 33 yaşındaki Melo, Portekiz Ligi'nde profesyonel olarak hakemlik yapıyor. Son yıllarda VAR hakemliğiyle adını duyuran Melo, Alanyaspor - Galatasaray maçının da VAR hakemi olarak görevlendirildi.