İlklerin gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Messi'nin rekoru egale edildi!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:31

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:31

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları oynandı. 8 Nisan Salı günü başlayan çeyrek finalde dün oynanan iki karşılaşmanın ardından rövanş öncesi avantajı yakalayan takımlar netlik kazandı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlarda Arsenal ve Inter avantajı yakalayan takımlar olmuştu. Dün oynanan iki maçın ardından Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint Germain ile 2025'te maç kaybetmeyen Barcelona rakiplerini mağlup edip yarı final için önemli bir adım attı.

Paris Saint Germain, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldiği Aston Villa'yı geriye düştüğü maçta 3-1 yendi. Barcelona ise konuk ettiği Borussia Dortmund karşısında 4 golle kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki karşılaşma aynı zamanda ilklere sahne oldu.

Avrupa futbolunda bu sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Raphinha, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol katkısını Borussia Dortmund maçıyla 19'a yükseltti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; bu sezon Devler Ligi'nde 12 gol ve 7 asiste ulaşan Brezilyalı yıldız, Lionel Messi'nin ardından (2011-12) bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol katkısına ulaşan ilk Barcelona futbolcusu oldu.

Ek olarak Raphinha, bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol ve 5 asist barajına ulaşan ilk isim olarak kayıtlara geçti.

VİTİNHA'DAN İSABETLİ PAS REKORU

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint Germain'in yıldız orta sahası Vitinha, Aston Villa maçını 148 başarılı pasla tamamladı. Portekizli futbolcu PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2003/04 sezonundan sonra bir maçı en fazla isabetli pasla tamamlayan oyuncu oldu.

PSG, 3 PREMİER LİG TAKIMINI MAĞLUP ETTİ

Paris Saint Germain ise bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 3 Premier Lig takımını mağlup etmeyi başaran üçüncü takım olarak kayıtlara geçti. PSG bu sezon daha önce Manchester City ve Liverpool'u yenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'den önce Bayern Münih ve Real Madrid, aynı sezonda 3 Premier Lig takımını mağlup eden diğer ekiplerdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun çeyrek final maçlarının rövanşı 15-16 Nisan'da oynanacak.