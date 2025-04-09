UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ekstra takım gönderecek ilk ülke belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının ardından gelecek sezon ekstra takım hakkına sahip olacak liglerden biri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun çeyrek final etabı başladı.
Son şampiyon Real Madrid, geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı Londra'da Arsenal'a ilk maçta farklı mağlup oldu. Declan Rice'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Mikel Arteta'nın ekibi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
Gecenin diğer maçında ise Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Bayern Münih deplasmanından galibiyetle döndü. Mücadeleyi Lautaro Martinez ve Davide Fratessi'nin golleriyle kazabab İtalyan ekibi ikinci maç için Almanya'da avantajı sağladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EKSTRA TAKIM GÖNDERECEK LİG BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde ilk maçların oynanamasının ardından gelecek sezonda ekstra takım hakkına sahip olacak ülkelerden biri kesinleşti.
Arsenal'ın Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ardından İngiltere Premier Lig'in Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonuna ekstra takım göndermesi netleşti.
UEFA katsayı tablosuna göre yapılan sıralamaya göre ilk iki sırada yer alan ülkelere ekstra takım hakkının verilmesi bu sezonla birlikte başlamıştı. İspanya ve İtalya, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iki ek kontenjana sahip ülkeler olmuştu. UEFA katsayı sıralamasında bu sezon İngiltere'nin ardında sırasıyla İspanya ve Almanya yer alıyor.
Premier Lig'de bu sezonu ilk 5'te tamamlayan takımlar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ancak kalan bölümde alınacak sonuçlara göre bu sayı artabilir.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa, bu sezon kupayı kazanır ve ligde ilk 5 dışında kalırsa İngiltere'nin kontenjanı altıya çıkacak. Manchester United veya Tottenham'ın Avrupa Ligi'nde şampiyon olması halinde sayı yediye yükselecek.
İNGİLTERE PREMIER LİG'DE SON DURUM
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Liverpool - 73
Arsenal - 62
Nottingham Forest - 57
Chelsea - 53
Newcastle United - 53 (Bir maçı eksik)
Manchester City - 52
Aston Villa - 51
Fulham - 48
Brighton - 47
Bournemouth - 45
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