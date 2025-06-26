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Illan Meslier kimdir? Illan Meslier kaç yaşında, nereli? Illan Meslier Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

Illan Meslier kimdir? Illan Meslier kaç yaşında, nereli? Illan Meslier Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

26.06.2025 20:59:00
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Haber Merkezi
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Illan Meslier kimdir? Illan Meslier kaç yaşında, nereli? Illan Meslier Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini kaleye yapmaya hazırlanıyor. Dominik Livakovic ile vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Peki, Illan Meslier kimdir? Illan Meslier kaç yaşında, nereli? Illan Meslier Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini 1 numaraya yapıyor. Ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi getiriliyor. Peki, Illan Meslier kimdir? Illan Meslier kaç yaşında, nereli? Illan Meslier Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

ILLAN MESLIER KİMDİR?

Illan Stéphane Meslier, 2 Mart 2000 yılında Lorient'te dünyaya geldi. 

ILLAN MESLIER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Meslier, profesyonel kariyerine  2018 yılında Lorient takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Leeds United takımında forma giydi.


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