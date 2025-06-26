Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini 1 numaraya yapıyor. Ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi getiriliyor. Peki, Illan Meslier kimdir? Illan Meslier kaç yaşında, nereli? Illan Meslier Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

ILLAN MESLIER KİMDİR?

Illan Stéphane Meslier, 2 Mart 2000 yılında Lorient'te dünyaya geldi.

ILLAN MESLIER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Meslier, profesyonel kariyerine 2018 yılında Lorient takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Leeds United takımında forma giydi.



