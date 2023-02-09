İmamoğlu paylaştı: 'Kerem kurtarıldı, Beşiktaş'ın maçına gidecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Beşiktaş taraftarı Kerem'in kurtarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:43
İmamoğlu paylaştı: 'Kerem kurtarıldı, Beşiktaş'ın maçına gidecek'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle enkaz altında kalan yurttaşları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki çalışmalara destek sağlayan İBB ekipleri, enkaz altında kalan Beşiktaş taraftarı Kerem'in kurtarıldığını duyurdu.

"KEREM KURTARILDI, BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA GİDECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç taraftarın Beşiktaş maçına götürüleceği bilgisini paylaştı.

İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:


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