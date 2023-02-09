İmamoğlu paylaştı: 'Kerem kurtarıldı, Beşiktaş'ın maçına gidecek'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Beşiktaş taraftarı Kerem'in kurtarıldığını duyurdu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle enkaz altında kalan yurttaşları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgedeki çalışmalara destek sağlayan İBB ekipleri, enkaz altında kalan Beşiktaş taraftarı Kerem'in kurtarıldığını duyurdu.
"KEREM KURTARILDI, BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA GİDECEK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç taraftarın Beşiktaş maçına götürüleceği bilgisini paylaştı.
İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:
Kerem kurtarıldı, Beşiktaş'ın maçına gidecek. pic.twitter.com/BT085e5U55— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 9, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı