İktidarın yönetemediği deprem sürecini anlatmıştı: AKP'li Atçı önce paylaştı sonra sildi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:39

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:39

Kadın cinayetlerinde “Hiç mi kadınların payı yok” sözleriyle hatırlanan AKP’li Hülya Nergis Atçı, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti. Bir okulun içerisinde olduğu anlaşılan mekanda konuşma yapan Atçı, çevresinde bulunan depremzedeler felaketteki eksiklikleri tek tek anlatı.

Atçı, şunları sarf etti:

“İnanın bütün Türkiye’nin kalbi burada. Üst üste çok büyük deprem oldu. 10 ili etkiledi. Size yakın illerde zayiat var. Her yerde ciddi anlamda yıkım var, zayiat var. Yollarda çok ciddi problem var. İklimde müsaade etmediği için yollarda kah kazayla kah kuyrukla kapanmış ciddi anlamda kuyruk var. Ben sabah 7’de çıktım ancak bu saatte ulaşabildim. Türkiye’nin her yerinde gelen AFAD, yardım tırları kuyrukta. Maraş ile Göksun arasında 2 saat bekledim. Akaryakıt için ciddi yığılma var. Akaryakıt kuyrukları var. Dolayısıyla istenildiği gibi size ulaşılamadı.”

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Atçı, kısa bir süre sonra paylaşımını hesabından kaldırdı. Atçı’nın resmi Twitter hesabından paylaşımının ekran görüntüsü şöyle: