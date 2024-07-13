Maliyeti belli oldu: Beşiktaş, Immobile'yi açıkladı!
Beşiktaş, anlaşma sağlanan Ciro Immobile'nin maliyetini açıkladı.
Beşiktaş, anlaşma sağlanan Ciro Immobile'nin maliyetini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" denildi.
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