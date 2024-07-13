Maliyeti belli oldu: Beşiktaş, Immobile'yi açıkladı!

Beşiktaş, anlaşma sağlanan Ciro Immobile'nin maliyetini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:06
Maliyeti belli oldu: Beşiktaş, Immobile'yi açıkladı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, anlaşma sağlanan Ciro Immobile'nin maliyetini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" denildi.


beşiktaş haberleri Ciro Immobile haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Ciro Immobile Lazio'ya veda etti: 'Hayat beni nereye götürürse götürsün...'

Ciro Immobile Lazio'ya veda etti: 'Hayat beni nereye götürürse götürsün...'
Beşiktaş'ın Immobile transferi İtalyan basınında! 'Krallara layık bir karşılama'

Beşiktaş'ın Immobile transferi İtalyan basınında! 'Krallara layık bir karşılama'
Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Sezona başlamak için hazırım'

Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Sezona başlamak için hazırım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler