İmza töreninin zamanı duyuruldu: Galatasaray, Okan Buruk ile uzatıyor!

Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için Cuma günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:42
İmza töreninin zamanı duyuruldu: Galatasaray, Okan Buruk ile uzatıyor!
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Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için Cuma günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

OKAN BURUK, GALATASARAY İLE 3 KUPA KAZANDI

2022-23 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Türkiye Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.


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