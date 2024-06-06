İmza töreninin zamanı duyuruldu: Galatasaray, Okan Buruk ile uzatıyor!
Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için Cuma günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için Cuma günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
OKAN BURUK, GALATASARAY İLE 3 KUPA KAZANDI
2022-23 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşadı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Türkiye Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.
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