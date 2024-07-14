İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini bitiriyor!
Fenerbahçe'nin anlaştığı Cenk Tosun'un, salı günü İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.
Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
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