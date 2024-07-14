İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini bitiriyor!

Fenerbahçe'nin anlaştığı Cenk Tosun'un, salı günü İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 22:53
İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini bitiriyor!
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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.


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