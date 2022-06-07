Inaki Pena, Barcelona'nın kararını bekliyor
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın önceki kış transfer döneminde Barcelona'dan 6 aylığına kiraladığı İspanyol kaleci Inaki Pena, Barcelona'nın kendisi hakkındaki kararını bekliyor.
Galatasaray'ın Barcelona'dan 6 aylığına kiraladığı Inaki Pena, Barcelona cephesinin kendisi hakkında bir karar vermesini bekliyor.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Barcelona teknik ekibi gelecek sezon Inaki Pena'yı, Alman eldiven Ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olarak düşünse de yönetim, bir diğer kaleci olan Brezilyalı Neto'yu halen elden çıkaramadığı için Pena'ya net kararını iletemedi.
BARCELONA MAÇINDA YILDIZLAŞMIŞTI
Maaş giderinden kurtulmak için Neto'yu elden çıkarmak isteyen Barcelona'nın Inaki Pena'yı geleceğin kalecisi olarak gördüğü ve bu yüzden 4 Temmuz'daki hazırlık kampına kendisini davet ettiği belirtildi. Ayrıca Pena'nın 2023 yılında bitecek olan kontratını uzatmak isteyen Barcelona'nın oyuncu ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.
Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Inaki Pena, özellikle Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
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