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Tyrese Haliburton triple-double yaptı: Indiana Pacers NBA Finali'ne göz kırptı!

Tyrese Haliburton triple-double yaptı: Indiana Pacers NBA Finali'ne göz kırptı!

28.05.2025 10:12:00
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Tyrese Haliburton triple-double yaptı: Indiana Pacers NBA Finali'ne göz kırptı!

Indiana Pacers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.

Gainbridge Fieldhouse'da Knicks'i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam'ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Pacers'da Haliburton 32 sayı, 15 asist, 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Siakam 30 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

KARL-ANTHONY TOWNS'UN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ

Knicks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, 2 ribauntla, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle ve OG Anunoby 22 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Serinin beşinci maçı, 30 Mayıs Cuma günü TSİ 03.00'da Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.

İlgili Konular: #nba #New York Knicks #Indiana Pacers

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