Indiana Pacers serbest bırakmıştı: Furkan Korkmaz'a 3 Türk kulüpten kanca!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers tarafından serbest bırakılan milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Türkiye Basketbol Süper Ligi'nden 3 kulübün ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Anadolu Efes, NBA takımlarından Indiana Pacers'ın serbest bıraktığı Furkan Korkmaz için harekete geçti.
NBA'de takasın son günlerinden Philadelphia 76ers tarafından Indiana Pacers'a takaslanan ve daha formayı giymeden serbest bırakılan Furkan Korkmaz'ın, önce Fenerbahçe Beko ile masaya oturduğu iddia edildi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ
THY EuroLeague'de transfer dönemi bittiği için imza atması durumunda bu sezon sadece ligde forma giyecek olan Furkan Korkmaz için Fenerbahçe'nin uzun vadeli bir kontrat önerdiği ileri sürüldü.
Furkan Korkmaz, Fenerbahçe ile görüştükten sonra devreye Beşiktaş Emlakjet'in girdiği öne sürüldü. Şube yöneticisi Umut Tahir Güneş'in çağrısı sonrası Furkan,'ın Beşiktaş ile de masaya oturup görüştüğü iddia edildi.
ESKİ TAKIMI DA DEVREYE GİRDİ
Furkan Korkmaz'ın eski takımı Anadolu Efes'in de milli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ancak bu ihtimalin düşük olduğu ileri sürüldü.
6 yıllık NBA kariyerinde 328 maça çıkan 26 yaşındaki milli şutör, yüzde 35.6 üçlük ile 6.8 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı.
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