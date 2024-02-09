NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'tan takas yoluyla Indiana Pacers'a giden milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın serbest bırakıldığı kaydedildi.
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz serbest kaldı.
ABD merkezli ESPN'in haberine göre; Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı Indiana Pacers'a takasladı.
INDIANA PACERS'A GİTMİŞTİ
Yapılan anlaşmaya göre Indiana Pacers; Marcus Morris, Furkan Korkmaz ve 3 adet 2. tur draft hakkı alırken, Philadelphia 76ers; Buddy Hield'ı kadrosuna kattı.
Indiana Pacers ise takasın ardından Furkan Korkmaz'ı serbest bıraktı.
26 yaşındaki Furkan Korkmaz, 2017 yılından bu yana Philadelphia 76ers forması giyiyordu.
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