NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'tan takas yoluyla Indiana Pacers'a giden milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın serbest bırakıldığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:33
NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!
Abone Ol google-news

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz serbest kaldı.

ABD merkezli ESPN'in haberine göre; Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı Indiana Pacers'a takasladı.

INDIANA PACERS'A GİTMİŞTİ

Yapılan anlaşmaya göre Indiana Pacers; Marcus Morris, Furkan Korkmaz ve 3 adet 2. tur draft hakkı alırken, Philadelphia 76ers; Buddy Hield'ı kadrosuna kattı.

Indiana Pacers ise takasın ardından Furkan Korkmaz'ı serbest bıraktı.

26 yaşındaki Furkan Korkmaz, 2017 yılından bu yana Philadelphia 76ers forması giyiyordu.


furkan korkmaz haberleri Indiana Pacers haberleri philadelphia 76ers haberleri nba haberleri takas haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Furkan Korkmaz takası: Yeni adresi belli oldu!

NBA'de Furkan Korkmaz takası: Yeni adresi belli oldu!
Joel Embiid ile Julius Randle sakatlanmıştı: NBA All-Star kadrosunda 2 değişiklik!

Joel Embiid ile Julius Randle sakatlanmıştı: NBA All-Star kadrosunda 2 değişiklik!
NBA'de Anthony Davis yıldızlaştı: Los Angeles Lakers deplasmanda kazandı!

NBA'de Anthony Davis yıldızlaştı: Los Angeles Lakers deplasmanda kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İnci Taneleri ekibi o sahne nedeniyle özür diledi!

İnci Taneleri ekibi o sahne nedeniyle özür diledi!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Düzenli seks, bedene ve ruha hangi faydaları sağlıyor?

Düzenli seks, bedene ve ruha hangi faydaları sağlıyor?
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'

Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!

Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!