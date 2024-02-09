NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:33

Güncelleme: 09.02.2024 - 09:33

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz serbest kaldı.

ABD merkezli ESPN'in haberine göre; Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı Indiana Pacers'a takasladı.

INDIANA PACERS'A GİTMİŞTİ

Yapılan anlaşmaya göre Indiana Pacers; Marcus Morris, Furkan Korkmaz ve 3 adet 2. tur draft hakkı alırken, Philadelphia 76ers; Buddy Hield'ı kadrosuna kattı.

Indiana Pacers ise takasın ardından Furkan Korkmaz'ı serbest bıraktı.

26 yaşındaki Furkan Korkmaz, 2017 yılından bu yana Philadelphia 76ers forması giyiyordu.