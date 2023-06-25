İnegölspor'dan, Sergio Ramos iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:56

Güncelleme: 25.06.2023 - 15:56

Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un ismi, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor ile anıldı.

Transfermarkt internet sitesinde yer alan iddia sonrası kulüpten açıklama geldi. Sitede yer alan iddiaya göre, 37 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ve İnegölspor ilgileniyordu ve bu transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 43 olarak gösterilmişti.

Ancak İnegölspor'un bu ilgiden haberi olmadığı gibi yer aldığı 2. Lig'de de yabancı futbolcu oynatılamıyordu.

"RAMOS'TAN DAHA BÜYÜK KULÜBÜZ"

Ramos ile ilgili açıklama yapan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, "Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması gerçekten bizleri onurlandırdı. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını tüm Türkiye gibi bizler de biliyoruz. İnegölspor büyük bir camia, tüm Türkiye’ye futbolcu yetiştirmiş bir kulüp. Tüm Türkiye’nin tanıdığı İnegölspor’un adının, dünyada da anılması bizlere gerçekten gurur vermiştir. Bence İnegölspor’un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor’a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos’a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos’tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos’tan daha büyük bir ismimiz var" ifadelerini kullandı.





